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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte tarafından verilen akşam yemeğine katıldı (2) - PALERMO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte tarafından verilen akşam yemeğine katıldı (2) - PALERMO

- Libya Konferansı - Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar - Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar - Basın mensuplarının detayları - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşmasıPALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya 'nın Palermo kentine geldi. Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

Nadan İtalya 

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