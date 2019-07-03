Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz' -ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
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