Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz' - ANKARA İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar - Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz" - ANKARA - "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar - Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."
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