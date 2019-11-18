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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar - Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e yükseltmeyi amaçlıyoruz" - ANKARA - "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tech Ankara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar - Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Teknoloji Milli Gelir Araştırmacı 

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