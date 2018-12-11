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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Adalet vizyonu) Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olarak belirledik' - TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Adalet vizyonu) Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olarak belirledik' - TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Adalet vizyonu) Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olarak belirledik" - TBMM - TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (4)

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