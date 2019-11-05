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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz" - ANKARA - "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katıldı.
(1)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

Terörizm Terör Örgütü 

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