Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır" - ANKARA - 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - İlçe müftülerinden görüntüler - Hediye takdimiANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nin açılış toplantısında konuştu. (5)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."
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