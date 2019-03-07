Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Kandil'in desteğine dolaylı olarak muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar'
Fuat Oktay'ın açıklamaları
( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kandil'in desteğine dolaylı olarak muhtaç olduklarını söyleyemiyorlar"Fuat Oktay:- "Hakeme rağmen içeride ve dışarıda dimdik duran bir Türkiye olması gerekiyor"- "Fırsatçılara göz açtırmayacağız, fiyatlar daha da aşağı inecek" ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören'de partililere seslendi.
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