Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: “2018 içerisinde kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon yapılmıştır”

-Detaylar



( ANKARA -2)- “(Kaşıkçı cinayeti) İnsanlık dışı bu olayın peşini, emri vereninden uygulayanına kadar tüm suçlular tespit edilip yargı önüne çıkartılana kadar bırakmayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum”- “(Türkiye ABD ilişkileri) Türkiye olarak, Amerika’dan beklentimiz, her alanda müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesidir. Karşımızda ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesine saygı duyan ve destek veren bir Amerika görmek istiyoruz” DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, hudut güvenliğini sağlamak, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak ve bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından, 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmış ve 29 Mart 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Fırat Kalkanı Harekâtını müteakip hem ülkemiz sınırlarının hem de Afrin bölgesinin istikrar ve güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmış ve 18 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanmıştır. Harekât kapsamında 4 bin 500’den fazla PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Öte yandan, Astana Mutabakatı gereği ateşkes ihlallerinin gözlenmesi maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde; 12 gözlem noktası oluşturulmuş olup bu gözlem noktalarının inşa faaliyetleri devam etmektedir. Bilindiği üzere İdlib’de gerginliğin azaltılması ve askerî bir müdahalenin önüne geçilmesi amacıyla 2018 Eylül ayında Tahran’da ve Soçi’de başarılı görüşmeler yapılmıştır. Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir” ifadelerini kullandı. Oktay Kaşıkçı cinayetine değinerek,”Geçtiğimiz Ekim ayı başında, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hukuktan ve ahlaktan yana koyduğumuz tavır, bunun son örneğidir. Türkiye’nin bu konuda ortaya koyduğu ilkeli tutum, tüm dünya tarafından takdirle karşılanmış, cinayetin üstünün örtülmesinin de önüne geçmiştir. İnsanlık dışı bu olayın peşini, emri vereninden uygulayanına kadar tüm suçlular tespit edilip yargı önüne çıkartılana kadar bırakmayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sudriyea konusunda Oktay, “Sınırlarımızın hemen yanı başına yerleştirilen terör örgütleri kullanılarak, Suriye krizinin ülkemize ihracı gayretleri, bizi bu meselede sahada fiilen var olmak mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtında DEAŞ’ı büyük bir yenilgiye uğratmış, Zeytin Dalı Harekâtında da PYD üzerinden kurulan oyunu bozmuştur. İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır. Bu meselenin çözümü için diplomatik yolları sonuna kadar zorluyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerilim, bölge için risk teşkil ettiğini belirten Oktay, “Türkiye, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına yönelik diğer saldırıları da tasvip etmiyoruz. Karadeniz’in kuzeyindeki sorunların, barışçı yöntemlerle çözümü hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından taraflara telkinlerimizi her fırsatta yapıyoruz. Tabii Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri, Karadeniz’deki gelişmelerin çok ötesinde bir genişliğe ve derinliğe sahiptir” diye konuştu.

Türkiye Amerika ilişkilerine yönelik olarak Oktay, “Esasen Amerika bizim çok uzun yıllar boyunca en önemli müttefikimiz olmuştur. Ancak son dönemde bu ülkeyle, bilhassa PYD ve FETÖ terör örgütleri konusunda giderek derinleşen farklı yaklaşımlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Amerika’nın yaptırımları çerçevesinde yaşadığımız sorunlar, ilişkilerimizin bir başka sorunlu yönünü oluşturuyor. Türkiye olarak, Amerika’dan beklentimiz, her alanda müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesidir. Karşımızda ülkemizin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesine saygı duyan ve destek veren bir Amerika görmek istiyoruz” dedi.