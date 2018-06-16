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( ANTALYA -1) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz durmuyoruz, çalışıyoruz Bunların böyle bir derdi yok.Bunlar bu tür tünelleri kapatacaklarmış, içini dolduracaklarmış. Köprülerin fiyatını konuşuyorlar" ANTALYA



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz durmuyoruz, çalışıyoruz Bunların böyle bir derdi yok.Bunlar bu tür tünelleri kapatacaklarmış, içini dolduracaklarmış. Köprülerin fiyatını konuşuyorlar. Yav bırakın bu işi. Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne denek olduğunu bunlar bilmez, anlamaz." Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partisince Antalya Kepez Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Bugün bir başkasın Antalya diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye’nin marka şehri, yüz akı Antalya diyerek kalabalığı selamladı. 24 Haziran’da demokrasi bayramını hep beraber kutlayacaklarını kaydeden Erdoğan,” Antalya’yı alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlığı ulaşımıyla dünya şehri haline kimin getirdiğini biliyorsunuz. Türkiye’nin gelişimi sizlerle devam ettiriyoruz. Şimdi yeni ve daha güçlü atılımın eşiğindeyiz. Hazır mıyız Antalya, hazır mıyız Türkiye. Antalya güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hazır mıyız? Bu seçimlere MHP ile cumhur ittifakı olarak gidiyoruz. Yanımızda Muhsin Yazıcıoğlu’nun Alperenleri de var. Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Vakit Antalya vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz. Kardeşlerim AK Parti bu millete sadece ve sadece hizmet getirmiş, yatırım, proje ve refah getirmiştir.”diye konuştu.

“Antalya’ya yatırımlar” AK Parti’nin hizmet siyasetinden Antalya’nın da payını aldığını ifade eden Erdoğan, “Son 16 yılda Antalya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Biz yaptıklarımı konuşuyoruz. Ne kadar 38,5 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil, Laf ola beri gele değil. Biz yaptığımızı konuşuyoruz, onlar ne konuşuyor. Onlar sadece bol bol palavra atıyorlar. İcraat hiç yok. Bizim midemiz artık boş laflara tok. Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. 2 vakıf, 4 üniversite daha kurduk. Öğrenciler için 9 bin yeni derslik yaptık, 483 yatak kapasiteli yurt yaptık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptık, 10 bin seyircili spor salonu yaptık. Sağlıkta 2 bin 312 yatak kapasiteli 54 adet sağlık tesisini Antalya’ya kazandırdık mı? 1000 yaraklı şehir hastanesini ihale süreci devam ediyor. Yakında inşaatına başlıyoruz. Antalya’da 4 bin 432 konut projesini TOKİ aracılığıyla hayata geçirdik.”diye konuştu.

79 senede yapılan 195 kilometrelik bölünmüş yolu 409 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan,” Ulaşımı kolaylaştırmak için 14 tünel yaptık. Onların lügatında tünel bile yok, bay kemal ne anlar tünelden, bay Muharrem ne anlar tünelden. Biz bunları yaptık. Biz Ferhat olduk dağları deldik Şirin’e ulaştık. Şirin kim benim milletim. Hala Antalya’da toplam maliyeti 14 katrilyona yakın 19 yol projesi sürüyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz Bunların böyle bir derdi yok.Bunlar bu tür tünelleri kapatacaklarmış, içini dolduracaklarmış. Köprülerin fiyatını konuşuyorlar. Yav bırakın bu işi. Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne denek olduğunu bunlar bilmez, anlamaz. Bayramda ne yaptık biz devlete ait yollar , köprüler ücretsiz dedik. Bunu üzerinden bile rant elde etmeye çalışıyor bay Kemal, bay Muharrem. Demirel’in,Özal’ın Erdoğan’ın yaptığı köprülerin aralarındaki şeye bakın diyor. Demirel ve Özal’ın yaptıkları bedava, Erdoğan’ın yaptığı ücretli diyor. Yav biz deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı? Siz bunları yapamazsınız, biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız diyoruz. Ama kamu öze olanı da belli sembolik bir rakam vermişiz. Haklıda olabilirsin, ona da ayrı bir formülle onu da ücretsiz yaparız.” dedi.



