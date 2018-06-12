Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Verilen süre içinde teröristler Menbiç’ten sürülürse samimiyetlerini anlayacağız”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç’in terörist unsurlardan temizlenmesi noktasında sürelerin belirlendiğini belirterek, “Süreler verildi bakacağız şimdi. Bu süreler içinde Fırat’ın doğusuna bunlar sürülürse biz samimiyetlerini anlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan tutuklamalar hakkında konuşan Erdoğan, bu konuda acımanın olmadığını belirterek, “Bizim istihbarat örgütümüz var. Bizim uluslararası istihbarat örgütleriyle diyaloğumuz var. FETÖ, PKK veya diğerleri ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye 15 Temmuz’dan çok daha güçlü. Böyle bir şey olacak olsa biz bunların kökünü kazırız. Bay Kemal ‘diktatör’ diyormuş, varsın desin. Milletim bana ne diyor önemli olan o. Batı bana ‘diktatör’ diyormuş. Umurumda değil. Teröristleri içeri aldık mı, aldık. Almanya 500-600 bin kişiyi devletten ihraç etti. Bunları kimse konuşmuyor. Şu anda devlette 150 bin kişi falan açığa alındı. Neden rahatsız oluyorsunuz. Bu milletin huzuru refahı her şeyi kaçtı. Bu milleti böldünüz ya. Bizim birçok dostumuzun halini biliyorum ben kusura bakmayın. Eğer acırsak acınacak hale geliriz. Benim felsefem bu. Sadece FETÖ değil hepsi” diye konuştu.

“Verilen süre içinde teröristler Menbiç’ten sürülürse samimiyetlerini anlayacağız” Menbiç’in terör örgütü PYD/YPG’den temizlenmesi sürecine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Burada Türkiye çok ciddi bir diplomasi sürdürmektedir. Batı’da Rusya’yla, İran’la sürdürüyoruz. Fırat’ın doğusunda ise ABD ve Koalisyon Güçleri ile bu diplomasiyi sürdürüyoruz. Menbiç olayı bizim için yeni bir olay değildir. Menbiç olayı Sayın Obama’nın iş başında olduğu dönem olan bir olaydır. O zaman meşhur bir zeytinli olayı vardı. Obama bizi oyaladı. Ve G20 toplantısında bunları etraflıca konuştuk. Kendisinde bazı mühimmat talebim oldu. Kayıtlarını aldılar, bunların hiçbiri yapılmadı. Zeytinlik Operasyonu’nu yapamayınca, Trump bu arada iş başı yapınca onla da bunları konuştuk. O da olumlu cevaplar verdi. Onunla da sonuç alamadık. Menbiç konusunda 16 Mayıs 2016’da Amerika’da toplantı yaptık. O toplantıda kendisine bunları sorduk. Dedim ki ‘Bizi Menbiç’te siz yanınızda görmek istemiyorsanız bunu bilelim. YPG’yle beraber hareket etmeyi tercih ediyorsunuz. Bunlar bize göre terör örgütüdür ama siz bunları terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz. Bir de uydurma isim koydunuz yanına SDG. Bunları biz yutmuyoruz.’ Heyetler arasını da geçtik bunlar hala aynı yerde. O zaman dedim ki ‘Siz yolunuza, biz yolumuza.’ O dönemde de El Bab, Cerablus yürüyordu. Bu onları ciddi manada ürküttü. Halbuki o dönemde bin 250 tır silah bu adamlara gitti. Bunu kendisine söylediğimde de ‘Olmaz böyle şey’ dedi.

Sürekli olarak bu tırlar geldi gitti, en son 5 bine çıktı. Şimdi Menbiç’le ilgili de ‘Biz bunların seri numaralarını biliyoruz. Bu numaralarla PYD’den toplayacağız ve onları da Menbiç’ten çıkaracağız. Ne kadar samimiler bilemiyorum. Dışişleri Bakanım da anlatıyor bu şekilde. Süreler verildi bakacağız şimdi. Bu süreler içinde Fırat’ın doğusuna bunlar sürülürse biz samimiyetlerini anlayacağız.” “S-400’leri almayacağız da ABD’nin eline mi bakacağız” Rusya’dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınması sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, “F35’de 800 milyon dolar biz ödedik. Anlaşmamızın gereği olan bir ödeme. Biz bu noktada bir yanlış yaparlarsa bu dünyada bir uluslararası hukuk var. Bu hukukun gereğini işletiriz. S-400’lere gelirse, kusura bakmasınlar, biz S-400’leri alıp da ambargo koyacak halimiz yok. Gerektiğinde S-400’leri kullanacağız. Bunlar savunma sistemleridir. Bunları kullanmayacağız da ne yapacağız. Biz Amerika’nın eline mi bakacağız. Biz artık bıktık. Rusya teklifimize gayet cazip bir teklifle karşılık verdi. Biz ortak üretime dahi girebiliriz dedi.

Biz de şu anda bu süreci bu şekliyle işletiyoruz. Yunanistan S-300 kullanıyor, Suriye’de var. Onlar niye rahatsız etmiyor da siz Türkiye’ye verilecek S-400’ler rahatsız ediyor” açıklamasında bulundu.

