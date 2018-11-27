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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü ve TBMM'den ayrıldı Haberi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü ve TBMM'den ayrıldı Haberi

Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı TBMM'den ayrılmaları

( ANKARA ) ANKARA

Şehit Cenaze Şehit Cenazesi 


. Erdoğan, TBMM'den ayrıldı. Erdoğan'ı TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililer uğurladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da şehit cenazesine katılmak üzere TBMM'den ayrıldı. Yıldırım'ı TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu uğurladı. (AUÖ
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