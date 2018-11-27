- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü ve TBMM'den ayrıldı Haberi



. Erdoğan, TBMM'den ayrıldı. Erdoğan'ı TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililer uğurladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da şehit cenazesine katılmak üzere TBMM'den ayrıldı. Yıldırım'ı TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu uğurladı. (AUÖ

