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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra duruma göre değerlendirmesi yapılır. MHP’ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifa edilir. Buna göre bir değerlendirme ile ehliyet ve liy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra duruma göre değerlendirmesi yapılır. MHP’ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifa edilir. Buna göre bir değerlendirme ile ehliyet ve liy

Erdoğan'ın açıklamaları

( ANKARA )akate bakarak güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir” ANKARA

Televizyon Başkanlık Sistemi Kalamış Parlamento Anayasa Değişikliği 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra duruma göre değerlendirmesi yapılır. MHP’ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifa edilir. Buna göre bir değerlendirme ile ehliyet ve liyakate bakarak güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir” Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. “MHP’yi gönül vermiş arkadaşlardan da istifa edilir” Kabinede MHP’den isimlerin olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı noktasında Cumhurbaşkanı burada şu zihniyet, bu zihniyetin ayrımına girmesi yanlış olur. Burada aslolan ehliyet, liyakattir. Parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra duruma göre değerlendirmesi yapılır. MHP’ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifa edilir. Buna göre bir değerlendirme ile ehliyet ve liyakate bakarak güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir” diye konuştu.
Muhalefetin daha önceden başkanlık sistemini eleştirdiği, şimdi ise muhalefetin başkanlık sistemi üzerinden kampanya yürütmesi, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in parlamenter sisteme görüş yapmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Şimdi sen bir tarafından yakalamış vaziyettesin. O çoğunluğu bulması lazım. Çoğunluğu bulmadıktan sonra böyle bir şey yapmak mümkün mü? Bunlar hep atıyor. 16 Nisan’da bu ülkede bir anayasa değişikliği oldu, yeni bir süreç başladı.
Bu yeni süreçte de belli oranlar veriliyor. Eğer siz o oranı yakalamadıktan sonra parlamentoda bir anayasa değişikliği yapamazsınız. Millete gitme noktasında size müsaadeyi verecek olan yer yine parlamento. Bunlar ya bu işi bilmiyor veya ‘kafaları karıştıralım diye ne yapabiliriz’, bunun gayreti içindeler. Veya, ‘24 Haziran’da biz yokuz, öyleyse biz şimdiden biz kafaları karıştırmak için ne yapabiliriz’ Ne yaparlarsa yapsınlar benim milletim kimin ne iş yaptığını çok iyi bildiği için bunlara gerek dersi verecektir” şeklinde konuştu.

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