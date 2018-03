Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “MHP’li kardeşlerimiz ile el ele vererek, omuz omuza vererek inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin milletin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi devralırken bir metal yorgunluğu olduğunu ve bunu aşmaları gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatarak “Afrin Harekatı ile bir diriliş hamlesinin içerisine girdik; Bu yeniden dirilişi gençler özellikle ‘diriliş muştusu’ da diyebiliriz” dedi.

İstanbul’dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri’ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Giresun Atatürk Stadı’na inerek kongrenin yapılacağı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’na geçti. Kapalı spor salonuna gelişinde alandaki Giresunlular’a seslenen Erdoğan, ardından salonda partililer ile buluştu. Buradaki konuşmasında 15 yıldır AK Parti olarak başkaları ile değil kendileri ile yarıştıklarını ve ana muhalefetin yüzde 25’lerde çakılı kalmasına bakarak asla rehavete kapılmadıklarını ve tembellik içine girmediklerini kaydeden Erdoğan “Ana muhalefetin yüzde 25’lere çıkamaması, orada çakılı kalmasına bakarak asla rehavete kapılmadık. Görevi devralırken 'bir metal yorgunluğu var, bunu aşmamız lazım' dedim. Şimdi Afrin hareketi ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Bu yeniden dirilişi gençler özellikle buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Zaten elbiseleri de giymişsiniz (asker üniforması kıyafeti giyen partili gençleri kastederek). İnşallah yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019 Mart yerel seçimlerini, 2019 Kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından ve acizliğinden güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık. Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde yüzde 40 oy almazsam istifa ederim demedim. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam. Hala oturuyor. Sen söyledin biz söylemedik. Ama biz hep yükseğe ve ileriye gitmek için çaba harcadık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik olarak değerlendirdik. Çünkü bizim nazarımızda oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak asla büyük bir başarı değildir. Çünkü biz milletimize inanıyoruz. Milletimizde bize inanıyor. Her başarımız bir sonra ki mücadelemizin başarı noktasıdır. Bu yola böyle çıktık. AK Parti tarihinde bütün seçimlere bu perspektiften baktı. AK parti başkaları ile değil daima kendisiyle kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Bu bizim hızımızı arttırmıştır. 2019’daki seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Bu konuda da kararlıyız. Giresun’dan da ülke millet düşmanlarına esaslı bir Osmanlı tokatı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Siyaseti ikbal kapısı olarak görenler bizim millet sevdamızı, 81 milyon ile kurduğumuz gönül bağını asla kavrayamaz” diyen Erdoğan “Aşk olmadan, hedef olmadan, vizyon olmadan siyaset yapılamaz. Biz AK Parti Teşkilatı olarak büyüdükçe kibri artan değil büyüdükçe tevazusu artan toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Biz gençler ana kademeye, kadın kollarını da söylüyorum. Biz Mevlana’nın diliyle ‘tevazuda toprak gibi’ olacağız. Asla gurur kibir bizde olmayacak. Gurur kibir Rabbime aittir. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluğu artan bir teşkilatız. Gençler şunu da unutmayın. Biz hesaba çekilmeden nefsini hesaba çeken ilahi emrine rehber edinmiş bir partiyiz. Biz omuzlarındaki mesuliyetin ağırlığını her zerresinde her hücresinde hisseden bir partiyiz. Bunun için nasıl olsa 16 Nisan’da Giresun’da yüzde 61, Türkiye genelinde yüzde 52 aldık diye rehavete kapılmayacağız, kesinlikle gevşemeyeceğiz. 2019’da AK Parti ve cumhur ittifakını Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığımız cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimiz ile el ele vererek omuz omuza vererek inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin milletin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Türk siyasi tarihinde çığır aşmış ilkleri rekorlarla imza atmış bir hareket olarak 2019’a da damgamızı vuracağız. 2019 seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla tarihin akışını değiştirecek Türkiye’de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz. Hem partimizi bu kongrelerle yeniliyoruz hem milletimizde bağımızı güçlendiriyoruz. Hem de geleceğe hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.