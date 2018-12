-Binali Yıldırım'ın konuşması



( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Yıldırım"- Binali Yıldırım: "Her İstanbullunun başkanı olacağım" İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım “Her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli’nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikliye de Beşiktaşlıya da hesap vereceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

Binali Yıldırım’ı dava ve yol arkadaşı olarak tarif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi böyle bir şehre belediye başkanı seçeceğiz. Herhangi bir ilçeden birisini buraya kaydırmıyoruz dikkat edin. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, başbakanlık yapmış meclis başkanımızı büyükşehire belediye başkan adayı yapıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul çok daha ilerilere ve bu asrın en nadide çekim alanını oluştursun. En güzide, kıdemli, tecrübeli, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık” ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise bir teşekkür konuşması yaparak, “Fatih’in fethettiği İstanbul, Sinan’ın süslediği İstanbul, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı İstanbul. Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz” ifadelerini kullandı. Küçük yaşta okumak için İstanbul’a geldiğini anlatan Binali Yıldırım, “Beni babam okuyayım diye İstanbul’a yolladı, Kasımpaşa’ya. Çok çalıştım burada ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okudum. Meslek sahibi oldum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Rabbim de bana bu büyük millet için İstanbul’da çalışmayı nasip etti. Ben İstanbul’un denizine aşığım. Kasımpaşa’da büyüdüm. Denizcilik tahsili yaptım. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinden yer alma şerefine nail oldum. İstanbul’un insanıyla, Marmara denizini barıştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdık. Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa rabbime binlerce şükrediyorum. Bakanlığımda, başbakanlığımda cumhurbaşkanımızla İstanbul için Türkiye için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, hepsine başladık teker teker açıldılar. Allah’ın izni ile bu hizmetleri de tamamladık” şeklinde konuştu.

İstanbul’a hizmetin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, “Benim bu şehre bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüs ile ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalar, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığından geliyorum. Kurtuluş savaşını yöneten, 15 Temmuz’da hainlerin alçak FETÖ’cülerin sallayıp yıkamadığı Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren gazi meclisten. Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli’nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikliye de Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar’ın derdi de benim derdim, Bakırköy’ün derdi de benim derdim. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’in isteği de benim için aynı şekilde emir. Çok çalışacağız. Söz veriyorum o orta okullu Binali gibi çok çalışacağım” dedi.

