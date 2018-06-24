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( RİZE ) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağında seçim heyecanı RİZE



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağında seçimin ilk saatlerinden itibaren hemşerileri sandıklara gelip oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesinde, tüm Türkiye gibi sabah 8.00’da oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemşerileri sandıklara ilk dakikalardan itibaren gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Seçmenlerin oylarını erkenden kullanmak istemesi nedeniyle sandıklarda uzun kuyruklar oluştu. (HFD-

