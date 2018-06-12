Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Cumhurbaşkanlığının yapısı içindeki planlamalar bitmiş vaziyette”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni sistemde kabine olsun, bakanlıklar olsun, bu tür şeylerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığının yapısı içindeki planlamalar bitmiş vaziyette. Çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Başkanlık sayısında en az bir tane ondan sonrası cumhurbaşkanının tasarrufuna kalmış” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. Erdoğan, “Ordu’ya millet bahçesi yapılacak mı” sorusu üzerine, Ordu’nun stat ihtiyacı olduğunu, mevcut stadın yerine millet bahçesi yapılacağını söyledi.



Bakanlık sayılarının azaltılması konusunda görüş belirten Erdoğan, “24 Haziran’da bu iş bittikten sonra 10-15 günlük bir vakit oluyor. O sürede bunu çok daha farklı bir şekle dönüştüreceğiz. Bunlar kanun meselesidir. Daha sonra bu cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüşecek. Çünkü bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni sistemde kabine olsun, bakanlıklar olsun, bu tür şeylerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığının yapısı içindeki planlamalar bitmiş vaziyette. Çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Başkanlık sayısında en az bir tane ondan sonrası cumhurbaşkanının tasarrufuna kalmış. Bu 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur Burada bütün mesele yanınıza alacağınız arkadaşlarımızın deneyimli tecrübeli, çok seri üreten teorik pratik buluşmasını çok iyi yapan kişiler olacak. Şu anda isimler üzerinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi 24 Haziran’dan sonra, rabbim lütfeder milletim de yürü derse açıklayacak noktaya geliriz” diye konuştu.

Seçimlerden sonra ABD’dekine benzer Başkanlık Ofislerinin yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin bu konuda sıkıntısı yok. Gerek Cumhurbaşkanlığı külliyesi, gerek Çankaya Köşkü bizim bu noktada ihtiyacımızı giderecek noktada. Türkiye alt yapısıyla güçlü bir ülke. Birisi Külliyeyi üniversitelere vereceğim diyor. Tamamen popülist bir söylem. Çankaya’yı zaten kullanmayacağım diyor. Bu çok çirkin bir popülizm. Öyle bir şey söyleyin ki millet de makul karşılasın. Bizim yaptığımız yerler kimin için milletimiz için.”

