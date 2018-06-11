Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da halkı selamladı

-Vatandaşlara satranç dağıtımı

-Güvenlik önlemi alan helikopter

-otobüse koşan vatandaşlar



( BURSA ) BURSA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa caddelerinde tur atarak halkı selamladı, satranç takımı dağıttı.

Bursa Atatürk Stadyumu Meydanı’nda miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftara Bursa caddelerinden Cumhurbaşkanlığı otobüsünün içinden halkı selamlayarak ve satranç dağıtarak gitti. Atatürk Stadyumu Meydanı’ndan Kent Meydanı güzergâhına hareket eden Erdoğan ve konvoyu Fevzi Çakmak Caddesi’nden Heykel’e kadar halkı selamlayarak geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan için alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atıcılar Spor Kompleksi’nde iftar programına katılacak.

