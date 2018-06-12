Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bunlar terörle ilgili bunların ağzından en ufak bir aleyhte ifade duydunuz mu, Muharrem efendiden bir şey duydunuz mu, Bay Kemal’den bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız, niye, ortak çalışıyorlar”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım, muhteşem bir miting yaptık. Verilen resmi rakam 35 bindi. Bu gün Bay Muharrem oradaydı. İki soru soracağım; bir, mitinge katılanlar CHP’li, HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler, tamamına yakını HDP’liydi. Rakam, söyledikleri 10 bin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. “Mitinge katılanlar CHP’li, HDP’li miydi?” “Cumhur İttifakı ile ilgili her hangi bir sorun söz konusu mu?” sorusuna cevap veren Erdoğan, “Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım, muhteşem bir miting yaptık. Verilen resmi rakam 35 bindi. Bu gün Bay Muharrem oradaydı. İki soru soracağım; bir, mitinge katılanlar CHP’li, HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler, tamamına yakını HDP’liydi. Rakam, söyledikleri 10 bin. Kiminle cirit atıyorsunuz. İki, o akşam ben kanat önderleri ile 6 bin kişi Diyarbakır’da iftar yaptık. Onda bile saptırmaya gittiler. Yanımda oturan Tayyip Elçi hocamız namaza gitti ve o arada ben promteri kullanamaz hale gelmişim, duraksama vesaire, halbuki alakası yok. Ben Hocaefendinin orada korumam tarafından tekrar masasına dönüşe fırsat verilmediği için kendi koruma müdürümü çağırdım, ‘talimat ver açsınlar orayı’ dedim ve ardından da talimatı verdi, Tayyip bey benim sandalyeme geldi oturdu. Bu CHP’nin mantığı hep yanalar üzerine, promterin kullanılmaması gibi bir şey söz konusudur. Bizler promteri de babalar gibi kullanırız, promteri kenara koyduğumuzda babalar gibi konuşuruz. Hayatımız bizim böyle geçmiş. O gece kanaat önderlerinden sonra da havaalınana gelirken, tabi şu anda Diyarbakır’ın malum havaalanındaki 65 kilometrelik yol eski havaalanı yol değil, 2 çarpı 4. İstanbul’da bile otobanda bulursun ancak bu yolu. O hale geldi. Neyle? Kayyumlarla. Ama HDP’nin belediye başkanları ile oraların hepsi hendek olmuştu. Bunların hepsi değişti. Bu bir medeni olmanın, modern bir şehir olmanın şuanda uygulamasıdır. Çevre Şehircilik Bakanımızın, kayyumlarımızın, valilerimizin yoğun gayretleri ile şehirler değişiyor. Banları görmek lazım. Bunu siz Bay Muharrem’e sorun bunun da aleyhinde konuşur. Bunlar, ‘marifet iltifata tabidir, hakkı teslim edelim’ demezler. Bunlar terörle ilgili bunların ağzından en ufak bir aleyhte ifade duydunuz mu, Muharrem efendiden bir şey duydunuz mu, Bay Kemal’den bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız, niye, ortak çalışıyorlar. Biz de tam aksine terörün üzerine gidiyoruz. Şuanda 4 bin 600’ü aşkın Afrin’de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Cerablus’ta daha önce 3 bin civarında etkisiz hale getirmiştik. Niye? Halkımızı ne kadar rahatsız eden varsa, son teröriste kadar biz bu işin üzerine gideceğiz. CHP bunu diyemez, diğerleri bunu diyemez. Çünkü Danışıklı döğüş yapıyorlar” diye konuştu.



