Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bunlar hiçbir hayırlı işe evet demezler. Üniversiteler konusunda yine ortaya çıktılar. Bu kafa eski komünist kafası, her atılan adıma bunlar karşı çıkar”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı çıktı, Marmaray’a kaşı çıktı. Bunlar hiçbir hayırlı işe evet demezler. Üniversiteler konusunda yine ortaya çıktılar. Bu kafa eski komünist kafası, her atılan adıma bunlar karşı çıkar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. Erdoğan, geçmişte AK Parti kadrolarında yer almış küskün isimlerin hatırlatılması üzerine, “Kim küskündür, kim değildir bunu tartışmak gereksiz. Bir siyasi hareketin, hele hele bizimki bir hareketten öte davadır. Bir dönem, iki dönem, üç dönem, hatta hatta dört dönem görev yapan arkadaşlarımız oldu. Bizler bu davaya olan sadakatle işimizi devam ettiririz. Bugün Bursa’daydık, bakıyorum listede olanlar da arazide olmayanlar da arazide. Ben kalan 12 gün içinde aynı ruhu devam ettireceklerine inanıyorum. Bizim davamızın için de ben olamaz, orada biz var. İhanet edenler de halk tarafından biliniyor. Bu her siyasi hareketin içinde de olur. Milli ittifak ne kadar milliyse o ittifakın içinde yer alanların hali belli” diye konuştu.

Muhalefet adaylarının proje ve yapım aşamasındaki bazı icraatların iptal edileceği yönündeki söylemleri üzerine konuşan Erdoğan, “Bizim geldiğimizden bu yana yaptıklarımız ortada. Yapacaklarımızı vaat ederken halkım bize inanıyor ama onların böyle bir şeyi yok. Bunlar bu işe ne denli inanarak söylüyorlar. Sağlıksız ifadeler. Yüksek hızlı treni durduracağım bu Sivas’ta göçü arttırır diyor. Bunun mantıki akli izah olabilir mi, bu Sivas halkını isyan ettirir. Devlet buraya yüksek hızlı treni getirecek sen bunu durduracaksın” açıklamasında bulundu. “Bunlar hiçbir hayırlı işe ‘evet’ demezler. Üniversiteler konusunda yine ortaya çıktılar. Bu kafa eski komünist kafası, her atılan adıma bunlar karşı çıkar” Kanal İstanbul projesinin İstanbul’a kazandıracaklarını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz yaptırtmayacağız diyor. Öbürü Kanal İstanbul’a gerek yok diyor. Bugün Süveyş Kanalı’nın 40 milyar dolar geliri var. Burada çok önemli bir adım atıyoruz. Her şeyden önce Kanal İstanbul stratejiktir. Çünkü boğaz her an bir tehdidin altındadır. Bunu bir Romen tankeriyle daha önce Haydarpaşa’da yaşamıştık, aylarca yandı. Bu defa tarihi bir yalıda oldu. Bu tanker de olabilirdi ağır bir fatura ödeyebilirdik. Burada öyle bir durum olmayacağı gibi Kanal İstanbul’un her iki İstanbul’un rezerv alanları olarak yanını farklı bir mimariyle inşa edeceğiz. İstanbul’daki uygunsuz binaların arzu edenlerini buraya taşıyacağız. İstanbul’un güzelliliğine farklı bir güzellik katacak. Bunlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı çıktı, Marmaray’a kaşı çıktı. Bunlar hiçbir hayırlı işe evet demezler. Üniversiteler konusunda yine ortaya çıktılar. Bu kafa eski komünist kafası her atılan adıma bunlar karşı çıkar. TİKA’yı AFAD’I kaldıracakmış, sen kimsin de kaldırıyorsun. AFAD’ın yaptığı işten haberin var mı? Sen bunları yok edeceğim diyorsun. Benim milletim bu ifadeleri kullananlara cumhurbaşkanlığını verir mi. Bunlar ise bu kurumlarımızı kapatmaktan bahsediyor.”