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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu millete ihanet edeni affetmeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu millete ihanet edeni affetmeyiz”

Cumhurbaşkanı erdoğan konuşma

Terörle Mücadele Efes Terör Örgütü Helikopter Irak 

-detaylar

( GİRESUN - HD) GİRESUN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şuana kadar Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 bin 700’ün üzerinde terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirterek “Bu millete ihanet edeni affetmeyiz” dedi.
İstanbul’dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri’ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Giresun Atatürk Stadı’na inerek kongrenin yapılacağı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’na geçti. Kapalı spor salonuna gelişinde alandaki Giresunlular’a seslenen Erdoğan, “Dün buralarda biraz dolaştık. Hava malum baya yağışlıydı, fırtına vardı. Şöyle havalimanının üzerinde bir o tarafa bir Ordu tarafına gittik, sonunda Samsun’a döndük. İndik ve bu defa helikopter ile Ordu’ya geldik kongremizi yaptık ve döndük. Bugün sizlerle beraberiz. 6. Olağan Kongremiz hayırlara vesile olsun” dedi.
“Kardeşlerim yola çıkarken söyledik uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Durmak yok yola devam. Çünkü bize bu yakışır” diyen Erdoğan, “Bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. İnandıklarımızı anlatacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. PKK’sı falan filan ne oldu. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de inlerine gireceğiz dedik mi dedik. Girdik mi? Gömdük mü? Nereye kaçtılar Suriye’ye. Kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin’de kovaladık şimdi de devam ediyoruz. 3 bin 700’yu aşkın terörist etkisiz hale getirildi.
Bu millete ihanet edeni affetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Paralel devlet Persilvanya’da arkasında kimler var biliyoruz. Onun için onları orada da kovalayacağız. Amerika ve Avrupa devletlerine gitse de kovalayacağız. Bırakmayacağız” diye konuştu.
Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı kapalı spor salonuna geçti. (AB-ÖS-Y)
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