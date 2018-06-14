Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:“24 Haziran’dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacak”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de ki evinde özel bir televizyonda canlı yayına katıldı.

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan 24 Haziran’dan sonra ilk işlerinin OHAL’i kaldırmak olduğunu dile getirdi. Baba ocağı Güneysu’da ki evinde özel bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan kendisi için memleketinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan “Güneysu’ya geldiğimde huzur, rahatlama hissediyorum ve en azından hemşerilerimle görüşüyoruz. Kimi ebediyete göçtü, hala yaşayanlarla böyle görüşme imkanım oluyor. Geldiğimde burada kalma şansım taş çatlasın 1 hafta. Mesele ana baba ocağında bizim bir bacamız tütsün” dedi.

"İsrail, bize 10 tane İHA verdi, 2 si çalışmıyor 8’i de yarı kullanılabilir vaziyette" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Kötü komşu mal sahibi yapar. Biz şimdi kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız. Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var. Her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir politika, bunu anlamak mümkün değil. Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki S-500’ü de beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhalefetin ekonomiyi bilmediğini dile getirerek "Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor, zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Ekonomide kaynakların çeşitlenmesi tezi vardır. Biz geldiğimizden bu yana biz bu çeşitlendirmeleri yaptık. Yapılan projelerle Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran'dan sonra biz de Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar" dedi.

Erdoğan: OHAL'i kaldıracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’dan sonra ilk işlerinin OHAL’i kaldırmak oalcağını dile getirdi. Erdoğan "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir" diye konuştu.

Sabırla 24 Haziran'ı atlatalım diyoruz. Batı'ya gerekli tavrı koyacağız. Bunu stabil hale Almanya ile getiririz. Almanya FETÖ'cülerle dolu. Buralarda PKK var, YPG var. Bunlara karşı aldığımız sinyaller var. 24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle. Halkımın beni Meclis'te yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Artık "Eski Türkiye" olmayacak. 16 yılda biz ülkemizi nasıl uçurduysak bundan sonra daha hızlı bir şekilde ülkemizi uçuracağız. 2023, 2053, 2071 de farklı olacak. Dolayısıyla parlamento da iyi çıkacağımıza inanıyorum. Gerekli destek gelmezse kanun çıkarmada sıkıntı olabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tek hareket yolumuzdur. Benim kanun çıkarma yetkim yok. Güçlü meclis derken biz bunu ifade ediyoruz. Cumhur ittifaklına halkımızız desteği şart. Cumhurbaşkanlığı noktasında da bu gücü halkımızdan aldığımız zaman görecekler bu Türkiye artık eski Türkiye olmayacak. Bunu 2019 Mart yerel seçimlerinde de göreceğiz. Bay Muharrem'den, bay Kemal'den terörle mücadele hakkında tek kelime duydunuz mu? Bay Muharrem gidip PKK'nın arkasında durduğu adayı ziyaret etti. Tutuklu olan kişi de aday olmamalı aslında. Çünkü bu kaçamak yoldur. Siz teröristlerle birlikte yürüdünüz. 7 Ağustos'da da son ana kadar Yenikapı'ya gelmek istemedi. BMGK'nin Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etmesini canlı yayında öğrenen Erdoğan, olayı özetleyerek ‘’ Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 red, 45 çekimser. Amerika bir kez daha hüsrana uğradı’’ dedi.



