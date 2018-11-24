Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı
Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
-Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş -Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç -Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı -Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş -Kilis Mehmet Abdi Bulut -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın -Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan -Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı -Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir -Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler -Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin -Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir -Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü -Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül -Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka -Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan -Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak
(YURT-TOPLU-3)Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kilis Mehmet Abdi Bulut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak