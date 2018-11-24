Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı
-ARŞİV-
-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş -Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan -Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila -Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü -Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları -Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen -Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin -Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu -Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen -Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim -Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör