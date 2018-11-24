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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı

-ARŞİV-

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
-Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
-Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila
-Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
-Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
-Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
-Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
-Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
-Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim
-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör

(YURT-TOPLU-2)
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