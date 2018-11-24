Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı
ARŞİV-
-Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç -Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir -Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel -Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar -Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe -Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz -Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin -Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak -Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay -Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin -Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt
(YURT-TOPLU-1)Adayların sıralı listesi:Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt