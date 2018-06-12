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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “20 uçak ile orada biz ciddi manada koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Bunlar sıradan hedefler değil. Kandil’in bir benzeri de Sincar’dır. Aynı durum Sincar için her an geçerli. Bir gece ansızı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “20 uçak ile orada biz ciddi manada koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Bunlar sıradan hedefler değil. Kandil’in bir benzeri de Sincar’dır. Aynı durum Sincar için her an geçerli. Bir gece ansızı

Erdoğan'ın açıklamaları

( ANKARA -12)n gelebiliriz, bir geçe ansızın vurabiliriz”- “Siz Muharrem’in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Diyor ki, ‘bunlar ne Irak ne İran, giremeyecekler’ diyor. Ne oldu, girdik. Sen kalkıp ‘Selo Selo Selo’ bağırması altında miting yapıyorsun. Biz öyle bir miting yapmıyoruz, ihtiyacımız da yok” ANKARA

Televizyon İhlas Koordinat Davul Zurna Muhalefet 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “20 uçak ile orada biz ciddi manada koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Bunlar sıradan hedefler değil. Kandil’in bir benzeri de Sincar’dır. Aynı durum Sincar için her an geçerli. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir geçe ansızın vurabiliriz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. “Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz” Kandil operasyonu ile ilgili sorulan sorulara ve muhalefetin Kandil operasyonunun seçim argümanı olarak kullanıldığı yönündeki iddialarına cevap veren Erdoğan, “Batuhan sen ne argümanı olarak kullanıyorsun onu anlayamadım yalnız, beni köşeye sıkıştırıyorsun” şeklinde espri yaptı. Erdoğan, “Kandil’de kimse yok’ diyor, ama Kandil’de kimsenin olmadığını neye dayanarak söylüyor. Burada bir şey çıkıyor ortaya, bilgi geliyor kesin. Bugün mitingi beraber yaptıkları kişiler onlara sufle veriyor. ‘Orada kimse yok’, tamam da Türkiye’nin istihbaratı orada ne olup olmadığını bilmiyor mu? 20 uçak ile orada biz ciddi manada koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Bunlar sıradan hedefler değil. Kandil’in bir benzeri de Sincar’dır. Aynı durum Sincar için her an geçerli” diye konuştu.
Batuhan yaşar’ın operasyonunun zamanlamasını sorması üzerine Erdoğan, “Bunlar söylenmez. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir geçe ansızın vurabiliriz. Söylenerek, davul zurna ile olacak işler değil” şeklinde konuştu.
“Siz Muharrem’in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden” Tahran ve Bağdat ile temasların devam edip etmediğini sorusuna ise Erdoğan, “Tahran ile benim temaslarım devam ediyor, istihbarat aynı şekilde. Oralarla bu temasların yürütülmesi çok önemli. Fırat’ın doğusu ve batısı ele alakalı, benim Dışişleri Bakanım Pompeo ile görüşmelerini yaptı. Türkiye oralarda da münasebetlerini iyi sürdürüyor. Bu arada ben Sayın Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Sayın Putin özel temsilcisini bana gönderdi, onlarla görüşüyorum. Benim Rusya ile görüşmeleri yürüten özel temsilcilerim var. Bunlar diplomasi olarak sürüyor. Bu bir defa Türkiye’nin diplomaside ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Siz Muharrem’in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Diyor ki, ‘bunlar ne Irak ne İran, giremeyecekler’ diyor. Ne oldu, girdik. Sen kalkıp ‘Selo Selo Selo’ bağırması altında miting yapıyorsun. Biz öyle bir miting yapmıyoruz, ihtiyacımız da yok. Biz orada bizi kucaklayan, bizi seven Güneydoğulu halkımızla bu mitingleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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