Cumhurbaşkanı Eroğan, AK Parti'nin Trabzon mitingine katıldı - TRABZON
- AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi - AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon ’da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(10)
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