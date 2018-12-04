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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık" - ANKARA - Esenboğa Havalimanı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC - TRK" ile saat 14.40'ta Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yurda döndü.

Terörle Mücadele 

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