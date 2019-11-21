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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zimbabve Büyükelçisini kabul etti

Törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Çekim 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mutiwazuka'nın eşi ve çocukları ile birlikte bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etti. Erdoğan, Büyükelçi Mutivazuka’nın 12 yaşındaki oğlu Tatenda ve 3 yaşındaki kızı Tayana Esther’i kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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