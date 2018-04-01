Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Zeytin Dalı Harekatı) Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844' - ADANA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844" - ADANA - AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3844 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.