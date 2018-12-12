Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı) Kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı) Kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Zirveye katılanlardan görüntüler - Video gösterimi - Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.