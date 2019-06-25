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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı'

Erdoğan'ın açıklamaları

Doğalgaz Tikad Politika Petrol Trol 

-detaylar

( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı" -"Terörist başının kamuoyuna yaptığı açıklamalar; örgüt içinde politikada ve bölge politikasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretleridir. DEAŞ’ı diriltmeye yönelik oyunları bozuyoruz"-"Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz"-"Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz’de bu çalışmaları sürdürmeye başladık" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

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