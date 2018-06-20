Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış, bunlara kağnı verelim' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış, bunlara kağnı verelim" - ŞANLIURFA - AK PARTİ Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)"Ne imiş? Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır imiş. Bunlara kağnı verelim kağnı. Kağnı ile yürüsünler"