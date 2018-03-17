Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirilmesiDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Zeytin Dalı Harekatı) Fetih yakın, artık benim oradaki kardeşlerim evlerine, topraklarına gidecekler. Yetti artık. Bütün bu sabırlardan sonra şimdi fetih müyesser olacak."