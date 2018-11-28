Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz' İzle

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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz"-"Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz"-"Bir ülkenin iki dudakları arasına mahkum bir dünyayı BM Güvenlik Konseyi'nde görüyorum. Bütün dünya oraya bağlı. 5 tane daimi üye. Onların bir tanesi ne derse herkes onu yapmaya mecbur. Siz bir şey yapamazsınız. Bu kuruluşlardan ve sözüm ona büyük devletlerden her krizde ne yazık ki elimiz boş döndük. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar Somali'de açlıktan ölen çocukları düşünmediklerine bizzat şahit oldum"-"İşte Akdeniz'de Ege'de göç esnasında ölen insanlarla bunların bir derdi var mı? Paranın, petrolün, elmas ve altının dışında kıymet verdikleri pek az değerin olduğunu artık biliyoruz"-"Türkiye olarak dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" itirazımızın gerisinde işte bu acı tecrübeler bulunuyor. Artık biz birinci dünya savaşının sonrası dünyada yaşamıyoruz. Artık yeni bir dünya var. BM'nin ne kadar üyesi varsa, bunların dönerli olarak 20'şerli olacaksa 20'şerli; hepsinin daimi üye olma hakkı tanınmalıdır. 5 daimi, 15 geçici üyeyle kusura bakmayın kimse kimseyi aldatmasın. Kaldır elini indir elini... Yaptıkları iş bu. Her şey 5 üye, hatta hatta onun içindeki bir ülkenin arasında" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34’üncü İSEDAK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

