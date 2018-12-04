Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yerel seçim) İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçim) İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Erdoğan: "(Yerel seçim) İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC - TRK" ile saat 14.40'ta Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yurda döndü.