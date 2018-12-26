Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a hediye ve plaket takdimiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı.