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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a hediye ve plaket takdimiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı.

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