Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak”

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( İSTANBUL )- “Adeta bir Anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyetidir ”- “Bunun bir markası olması lazım, bu marka Türkiye modeli” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Kimse diğeri üzerinde asla tahakküm kurmaya çalışmayacak” dedi.

İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Tarihi iniş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınına katıldı.

“Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak” Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni sistem demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor, tam tersine güçlendiriyor, parlamenter sistemde hükümet meclisi çokluğu içinden çıktığı için pratikte yasama ve yürütme aynı gücün kontrolünün de oluyordu. Hükümetten gelmeyen tasarı meclis genel kurulundan geçme şansı yoktu. Hükümetle meclisin irtibatını kopartıyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait, milletvekilleri ilk defa yasama çalışması yapacak. Meclisin hükümeti denetim araçları daha da güçlendirildi. Yargıda bu denge içinde çok daha sağlıklı bir imkanının bulacak. Yüksek yargı organının üye seçiminin bir kısmının cumhurbaşkanı ile meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi güçlendiriyor. Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Kimse diğeri üzerinde asla tahakküm kurmaya çalışmayacak” dedi.

“Adeta bir Anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyetidir ” Göreve geldikleri günden bugüne kadar çalışmalarını sürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, eğitimden sağlığa, ulaşım enerji ve her alanda öneli projeler yaptık. Geçmişte olan şeyler değildi. Bu çalışmaları yaparken sonuç odaklı olmaya ve projeleri bir an önce hayata geçirmeye önem verdik. Mevcut yapının zorlukları nedeniyle çalışmaları önemli bir bölümünü istediğimiz zamanda hayata geçiremedik. Çok çileler çektik. Bürokratik oligarşi diye benim sürekli ifade ettiğim yapıların hantallığı önümüze engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu engelleri ortadan kaldıracağız. Yeni dönemde çözüm üreten, sorun çözen devlet, sonuç odaklı devlet olarak çalışacağız. Özetlemek gerekirse yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız. Daha hızlı karar alıp tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız. Tüm süreçlerde verim odaklı çalışacağız ve yeniliklere hızla adapte olacağız. Patenti bana ait, bundan dolayı eleştiri aldım. Adeta bir anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti demişimdir. Bundan niye çekiniyoruz, aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım” diye konuştu.

“Bunun bir markası olması lazım, bu marka Türkiye modeli” Cumhurbaşkanlığı sistemi oluştururken geniş çaplı incelemelerin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çalışırken, çok detay çalışmaları geniş bir kadro ile yaptık. Bu çalışmada hem kendi tarihimizdeki hem de dünyadaki yönetim modellerini inceledik. Bu tip yönetim pratiklerini uygulayarak milletimize hizmet etti. Yeni yönetim modelinde yalın, makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynağının gelişmesini imkan sağlayan, yetki ve sorumluluk alanları net, dijital dönüşümü gerçekleştiren, karar alma süreçleri hızlı, küresel rekabet gücü yüksek, ortak aklı kurumsallaştıran olan bir sistem. Bu uygulamayı yapan ülkeler birçok ülke var. Hepsi hangi sorunu çözmüş bunları detaylı inceledik. Yeni modeli oluştururken, kendi sorunları masaya yatırdık ve nerede hantal bir durumda kalıyoruz ona göre çalıştık. Bizim sorunlarımız diğer ülkelerle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz modelin kendimize özgü olması gerekir dedim. Biz bu modele Türkiye modeli diyoruz dedim. Çok eleştiri aldım, bunun markası olması lazım, bu markada Türkiye olacak. Bizim hedeflerimize katkı sağlayacak bir sistem, patenti bize Türkiye’ye ait” dedi.



