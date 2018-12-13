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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Hastane Sürücü Belgesi Kütüphane Akkale Kıraathane 

-detaylar

( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz"-"23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz"-"Sağlık Bakanlığımız ile anne ölüm oranının düşürülmesi sağlandı. Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Devlet hastanesi, üniversitede mahalle caddedeki marketten malzemeleri almayacağız"-"Şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane... Hasta şunu söyledi; Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun büyük bir marketin torbası, bunun içinde saf malzemeleri var hastane halletmedi. Oğlumu gönderdim aldım... Ya bize bu yakışır mı? Biz sağlıkta tarihte görülmemiş mücadele verdik. Nereden nereye geldik... Denizleri geçip derede boğuluyoruz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikinci 100 günlük icraat programı açıkladı.

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