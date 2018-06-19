Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni dönemde yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik modele yöneliyoruz'' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik modele yöneliyoruz'' - ADANA - Salondaki katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da Çukurova Bölgesi sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik modele yöneliyoruz. Ancak bu şekilde gelişmekte olan ülke statüsünden, gelişmiş ülke statüsüne yükselebiliriz."