Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız."