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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yedi düvel üzerimize saldırıyor' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yedi düvel üzerimize saldırıyor' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor" - ANKARA

: - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.
(5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz."

İlahi Saldırı 

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