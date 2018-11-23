Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşlılarımızın ve engellilerimizin evde bakımını teşvik ederek hayatlarını daha huzur içinde geçirmelerini sağlıyoruz. Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir İzle

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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşlılarımızın ve engellilerimizin evde bakımını teşvik ederek hayatlarını daha huzur içinde geçirmelerini sağlıyoruz. Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir numarayız"-"Adalet kavramı hep peşinden koşulan, tartışılan bir alan olarak dikkat çekiyor. Partimizi kurarken adaleti özellikle partimizin adına koyduk. Herkese hakkını vermek demek, bir şeyi herkese vermek demektir"-"Herkese her şeyi eşit vermek anlamına gelmiyor. Büyük ile küçüğü aynı teraziye koyamazsınız. Güçlü ile güçsüzü aynı maratonda koşturamazsınız. Kadınla, erkeği 100 metrede koşturmak olur mu? Fıtrata uygun olan kadının kadınla, erkeğin erkekle koşmasıdır. Zalimle, mazlumu aynı apartmana koyamazsınız"-"İdeolojik tartışmalarda kadının sembol olarak kullanılması bizi hep rahatsız etmiştir" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

