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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem' - MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem" - MARDİN - AK Parti'nin Mardin mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mardin 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet kıraathanesi projesi) Ben 'kek' diyorum, Bay Muharrem 'keklik' anlıyor. Ne yapayım? Bu devlet güçlü yani gençlerimize bir kek, simit, çay, kahve ikram etmek bize zor mu? Bu devlet o kadar fakir mi? Garip gureba mı?"

Kıraathane Yasaklar 

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