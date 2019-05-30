Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacaktır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır."Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
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