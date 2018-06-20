Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza koşacağız ya da içimize kapanacağız' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza koşacağız ya da içimize kapanacağız" - ŞANLIURFA - AK Parti'nin Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)Erdoğan: "Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 90'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız."