Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı - ŞIRNAK
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nişan yüzüklerini takması ve gençleri tebrik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çifte hediye takmasıŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak 'ta düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.
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