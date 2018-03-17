Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatanımızı bölemeyecekler, çukurlar tarih oldu' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölemeyecekler, çukurlar tarih oldu" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır 'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.