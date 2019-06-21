Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti İzle

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( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul gibi bir şehir ancak dürüstlerin elinde yükselebilir” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’deki toplu açılış törenin ardından ilçede tura çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. otobüsten vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu 2 günü 3 günü iyi değerlendirelim, bu yalancıların eline İstanbul’u bırakmayalım. Sürekli yalan, dürüstlük yok, onun içinde İstanbul gibi bir şehir ancak dürüstlerin elinde yükselebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksinde düzenlenen toplu açılış törenin ardından ilçede tura çıkarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsten inerek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. İlçe turu sırasında bir işyerine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işyerindeki vatandaşlara, “Pazar akşamı ben burayı özellikle takip edeceğim” demesi üzerine vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan diye tezahüratlarla destek verdi. Vatandaşların ilgisi karşısında yürümekte zorluk çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsten halka hitap etti. Otobüsten konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim 25 yıldır İstanbul’a neler kazandırdığımız sizler çok iyi biliyorsunuz. Genç kuşaklar maalesef bilmiyor. Çöp dağlarını nasıl kaldırdık, İstanbul’un susuzluğunu, hava kirliliğini nasıl giderdik, metrobüslerin yollarını nasıl yaptık, rayları nasıl yaptık, Avrasya Tünelini, Marmarayı, 3. Köprüyü kim yaptı, Osmangazi Köprüsünü kim yaptı. Bütün bunlarla beraber İstanbul’umuzu inşallah geleceğe ancak AK Parti iktidarıyla birlikte İstanbul’u deneyimli, tecrübeli, kabiliyetli bir belediye başkanı götürebilir. Binali Bey, İstanbul Belediye Başkanı oldum, o zaman İDO müdürüydü, İstanbul’un 6 bin 100 kilometre olan yollarını 23 bin kilometreye onunla beraber çıkardık. Havalimanlarını Binali beyle beraber yaptık. Beylikdüzü ilçesinden çıkıpta İstanbul gibi bir şehri yönetmek her yiğidin karı değil. Onun için ben siz değerli hemşerilerime diyorum ki, gelin şu 2 günü 3 günü iyi değerlendirelim, bu yalancıların eline İstanbul’u bırakmayalım. Sürekli yalan, dürüstlük yok, onun içinde İstanbul gibi bir şehir ancak dürüstlerin elinde yükselebilir. Biz sizin değerli oyunuzla yapacağız” diye konuştu.



