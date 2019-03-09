Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur" - DİYARBAKIR - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı. (3)Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."
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