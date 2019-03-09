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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur" - DİYARBAKIR - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
(3)Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."

Vamp Vampir Gözyaşı 

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