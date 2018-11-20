Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde en küçük bir şaibe olan, ikaz beklemeden bu kapının dışına çıkmalıdır' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde en küçük bir şaibe olan, ikaz beklemeden bu kapının dışına çıkmalıdır" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonundan ve katılımcılardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Dinleyiciler arasındaki çocuklardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları kabulü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden inişi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)